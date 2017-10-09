الأمريكي ريتشارد ثالر يفوز بجائزة نوبل للاقتصاد

فاز خبير الاقتصاد الأمريكي ريتشارد ثالر بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2017 عن إسهاماته في مجال الاقتصاد السلوكي.

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية (الاثنين) لدى الإعلان عن الجائزة البالغة قيمتها تسعة ملايين كرونة (1.1 مليون دولار) إن إسهامات ريتشارد ثالر، في المجمل، بَنَت جسرا بين التحليلات الاقتصادية والنفسية لصنع القرار.

وأوضحت أن النتائج التجريبية والرؤى النظرية التي توصل لها أسهمت في تأسيس مجال الاقتصاد السلوكي الجديد والمتوسع بسرعة والذي كان له أثر واسع على الكثير من مجالات السياسة والبحوث الاقتصادية.

وتأسست جائزة الاقتصاد، والتي تعرف رسميا باسم جائزة "سفيرجيس ريكسبانك "، في العلوم الاقتصادية إحياء لذكرى ألفريد نوبل، عام 1968.

ولم تكن الجائزة ضمن مجموعة الجوائز الأصلية التي نصت عليها وصية نوبل، مخترع الديناميت، عام 1895.