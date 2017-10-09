إيران تتوعد بردّ "ساحق" إذا صنفت أمريكا الحرس الثوري منظمة إرهابية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن رد إيران على احتمال تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري تنظيماً إرهابياً سيكون حاسما وساحقا.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قاسمي قوله في مؤتمر صحفي: "نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة هذا الخطأ الإستراتيجي".

وأضاف: "إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذا العمل، فسيكون رد إيران شديدا وحاسما وقاطعا، وعلى الولايات المتحدة أن تتحمل تبعاته، وآمل أن يكون هناك دور للعقلاء في أمريكا من أجل تجنّب هذا الأمر".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري قال (الأحد): "في حال صحت الأخبار المتواترة، فيما يخص ’الحماقة الأمريكية‘، التي تريد وضع حرس الثورة الإسلامية على لائحة المجموعات الإرهابية، فإن الحرس الثوري سيضع الجيش الأمريكي، وخصوصا الموجود في منطقة الشرق الأوسط في نفس المتراس إلى جانب تنظيم الدولة".

وأضاف: "كما أعلنا في السابق، فإذا نفذت الولايات المتحدة قانون الحظر على إيران، فعليها أن تنقل قواعدها العسكرية إلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر لتجنب مدى الصواريخ الإيرانية".