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سياسة|تركيا

مهاتير محمد: الإسلام قال إن المسلمين أخوة لكنهم يتقاتلون مع بعضهم

رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد
8/10/2017

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، إن "الإسلام لا يعترف بالذين يدمرون حضارات بلادهم، ولا ينبغي على من يفعل ذلك أن يدعي أنه مسلم".

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة له، الأحد، توجه بها إلى المشاركين في "منتدى الشرق الشبابي" والذي تستمر فعالياته لليوم الثاني في مدينة إسطنبول التركية.

وأضاف مهاتير محمد أنه "بالرغم من أن الإسلام قال إن المسلمين أخوة لكنهم يتقاتلون مع بعضهم، ولا يتعاملون مع بعضهم للأسف من هذا المنطلق ولا بهذه الأخوة "، ودعا للعودة إلى القرآن الكريم "كمنهج للحياة، والعيش بأمان".

وأردف "القرآن شرح للناس عن كل متطلبات حياتهم".

وأضاف "نريد أن نتعلم الكيمياء والرياضيات والأحياء لنقدم نموذجا خاصا بنا ولنحمي به الأمة الاسلامية. اليوم نحن نطلب العون من الآخرين، ولا نملك أن نحمي أنفسنا.. أتمنى أن يكون مؤتمركم ناجحًا وأن يكون البداية لفهم الإسلام الصحيح الذي يدير أمور الحياة لتصنعوا الحضارة".

وتقام على هامش المؤتمر العديد من الفعاليات وورش العمل، حول السياسة والاقتصاد والمجتمع والإعلام، وإدارة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا.

ومنتدى الشرق الذي تأسس عام 2012، هو مؤسسة مستقلة، تهدف إلى ترسيخ قيم التواصل والحوار والديمقراطية بين أبناء الشرق، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر سياسيا ومزدهر اقتصاديا، من خلال تنمية الوعي السياسي وتبادل الخبرات وتحديد الأولويات بالإضافة إلى تعزيز الفهم المتبادل بين المنطقة ومحيطها الدولي، حسب موقع المنتدى.

المصدر : الأناضول
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