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سياسة|كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تقترب من صنع "قنبلة تعتيم" ضد جارتها الشمالية

طائرات من سلاح الجو الكوري الجنوبي
طائرات من سلاح الجو الكوري الجنوبي
8/10/2017

ذكرت مصادر عسكرية (الأحد) أن سول حصلت على تكنولوجيا لبناء قنبلة غرافيت، غير قاتلة، يمكنها أن تشل أنظمة الطاقة لكوريا الشمالية، حال اندلاع حرب.

وتعمل ما تسمى بـ"قنبلة التعتيم" عن طريق نشر خيوط الغرافيت الكربونية، المعالجة كيميائيا على منشآت كهربائية لعمل ماس كهربائي وتعطيل شبكة الكهرباء، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء. 

وطورت هيئة التنمية الدفاعية هذا السلاح، كجزء رئيسي من برنامج كوريا الجنوبية لشن هجوم وقائي يسمى بـ"سلسلة القتل".

وقال مسؤول عسكري "تم تأمين جميع التقنيات لتطوير قنبلة غرافيت، بقيادة هيئة التنمية الدفاعية. وهي في المرحلة التي يمكننا فيها بناء القنابل في أي وقت".

وأضاف أن وزارة الدفاع طلبت أن تتضمن ميزانية العام المقبل 500 مليون وون (436 ألف دولار أمريكي) للمشروع لكن وزارة المالية لم تقبل ذلك.

وغالبا ما يشار إلى القنبلة بأنها "قنبلة ناعمة" نظرا لأنها تؤثر فقط على أنظمة الطاقة الكهربائية المستهدفة. واستخدمتها الولايات المتحدة لأول مرة ضد العراق في حرب الخليج (1991-1990) ومرة أخرى من قبل حلف شمال الاطلسي (ناتو) ضد صربيا في العام 1999.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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