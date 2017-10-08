شاهد:آلاف الفلسطينيات والإسرائيليات يتظاهرن دعما لعملية السلام

نظّمت آلاف السيدات الفلسطينيات والإسرائيليات، اليوم الأحد، مسيرة بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، دعما لعملية السلام المتوقفة.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها حركة "نساء يصنعن السلام" الإسرائيلية، بالقرب من البحر الميت، الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والأردنية.

وقالت هدى أبو عرقوب، الفلسطينية الناشطة في التحالف الدولي من أجل السلام (يضم مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية) إن نحو 7 آلاف سيدة فلسطينية وإسرائيلية ودولية يشاركن في المسيرة. وأضافت :" العامل المشترك بيننا هو الدعوة من أجل إنهاء الصراع، وحثّ القادة على الجلوس على طاولة المفاوضات وفض النزاع".

والعام الماضي، نظمت آلاف السيدات مسيرة بالقرب من مدينة أريحا، طالبن فيها القادة في الضفة الغربية وإسرائيل بالعمل على إنهاء الصراع. وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت في شهر أبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.