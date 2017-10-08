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سياسة|الصين

جهاز مكافحة الفساد: الصين عاقبت 1.34 مليون مسؤول منذ 2013

الرئيس الصيني شي جين بينغ - أرشيفية
الرئيس الصيني شي جين بينغ - أرشيفية
8/10/2017

قال جهاز مكافحة الفساد في الصين إن السلطات عاقبت نحو 1.34 مليون مسؤول منذ العام 2013 في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ.

وجعل "شي"، الذي يستعد لمؤتمر قيادة الحزب الشيوعي الحاكم هذا الشهر، من حملة مكافحة الفساد أولوية خلال ولايته التي تستمر خمس سنوات.

وتستعد الصين للمؤتمر التاسع عشر للحزب هذا الشهر وهو حدث يتم مرتين كل عشر سنوات ومن المتوقع أن يشدد "شي" قبضته على السلطة خلال المؤتمر ويروج لمواقفه السياسية.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط (جهاز مكافحة الفساد) الأحد إن أولئك الذين عوقبوا منذ 2013 بينهم 648 ألف مسؤول على مستوى القرى وإن معظم الجرائم تتعلق بفساد على نطاق ضيق.

وفي حين تستهدف حملة مكافحة الفساد عادة مسؤولي القرى والأقاليم فإنها سبق واستهدفت أيضا كبار المسؤولين.

وفي أغسطس/آب وضع رئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة المالية نفسه رهن التحقيق في قضية كسب غير مشروع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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