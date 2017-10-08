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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب لن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الحالي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
8/10/2017

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت أنه لن يمضي قدما في تعهده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لأنه يريد أولا إعطاء فرصة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترمب في مقابلة عبر البرنامج التلفزيوني للحاكم السابق مايك هاكابي "أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى أن أفكر بنقل السفارة إلى القدس"، في إشارة منه إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام

وأضاف الرئيس الأمريكي "سنتخذ قرارا في المستقبل غير البعيد" لكنه شدد على أن الجهود المبذولة لإحلال السلام تأتي أولا.

 أعلن ترمب في 18 من سبتمبر/ أيلول خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك أن اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو أمر "ممكن"، مؤكدا أن إدارته ستبذل ما في وسعها للتوصل إليه.

وقال ترمب وقتذاك، على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة "سنمنحه (السلام) أولوية مطلقة. أعتقد أن هناك فرصة جيدة أن يحدث ذلك. يقول معظم الناس إنه ليست هناك فرصة على الإطلاق".

وتابع "أعتقد أن إسرائيل تريد ذلك وأعتقد أن الفلسطينيين يريدون ذلك ويمكنني أن أقول لكم إن إدارة ترمب تريده أيضا".

المصدر : مواقع فرنسية
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