البث الحي
سياسة

ترمب: أمر واحد فقط سيفلح مع كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
7/10/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (السبت) إن "أمرا واحدا فقط سيفلح" عند التعامل مع كوريا الشمالية.

وذلك بعدما فشلت حوارات قامت بها إدارات سابقة مع بيونغيانغ في إحراز أي نتائج.

وكتب ترمب على تويتر قائلا "رؤساء وإدارات تحدثوا إلى كوريا الشمالية على مدى 25 عاما، توصلوا إلى اتفاقات وجرى دفع أموال كثيرة".

وأضاف "هذا لم يجد نفعا، جرى انتهاك الاتفاقات قبل أن يجف حبر توقيعها وهو استهزاء بالمفاوضين الأمريكيين. عفوا لن يفلح سوى أمر واحد!".

ولم يوضح ترمب إلى أي شيء كان يشير.

وكان الرئيس الأمريكي هدد بتدمير كوريا الشمالية إذا اقتضت الضرورة حماية للولايات المتحدة وحلفائها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)