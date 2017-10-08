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سياسة|السعودية

الملك سلمان يغادر روسيا بعد إحباط هجوم في جدة

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
8/10/2017

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، العاصمة الروسية موسكو، مختتمًا زيارة استمرت 4 أيام هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا.

وتأتي عودة الملك يعد يوم من هجوم استهدف نقطة حراسة تابعةً للحرس الملكي بقصر السلام في مدينة جدة، غربي المملكة أمس السبت، أسفر عن مقتل رجلي أمن وجرح 3 آخرين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه كان في وداع  الملك سلمان بمطار فنوكوفو الرئاسي، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ألكسندر خلوبونين، وعدد من المسؤولين في روسيا.

وبدأ العاهل السعودي الأربعاء الماضي زيارة لموسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت مقتل رجلي أمن وإصابة 3 آخرين في هجوم استهدف نقطة حراسة تابعةً للحرس الملكي بقصر السلام في مدينة جدة، غربي المملكة، تم خلاله أيضًا مقتل المهاجم وهو سعودي الجنسية.

ويكتسب قصر السلام أهمية خاصة كونه مقر الديوان الملكي، وكذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء بمدينة جدة، وفيه يتم استقبال الوفود الزائرة، وهو يعد من القصور الحديثة.

وانعقدت آخر جلسة لمجلس الوزراء، التي ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز قبل سفره إلى روسيا، في هذا القصر الثلاثاء الماضي.

وقبل اجتماع مجلس الوزراء بيوم، استقبل الملك سلمان في القصر ذاته عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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