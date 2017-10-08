السنوار: حماس لن تعود للانقسام بأي حال من الأحوال‎

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار (الأحد) إن حركته "لن تعود للانقسام بأي حال من الأحوال.

وأضاف "الحركة جدية في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في (العاصمة المصرية) القاهرة".

وتابع السنوار خلال لقاء جمعه بالفصائل الفلسطينية في غزة، قبل مغادرة وفد الحركة إلى القاهرة لعقد مباحثات مع حركة "فتح" أن "إنجاز الوحدة الفلسطينية يعتبر رافعة للمشروع الوطني، وهي الطريق الضامن لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وأشار إلى "الدور المركزي للفصائل الفلسطينية في إتمام عملية المصالحة، من خلال تشكيل حاضنة للمصالحة وعدم السماح لأي طرف بتعطيلها".

ولفت إلى أن "حماس ستبقى على تواصل دائم مع الفصائل في غزة، خلال جولات المباحثات التي ستجرى في القاهرة الثلاثاء القادم".

ومن المقرر أن يجتمع وفدا "فتح" و"حماس" (الثلاثاء) في القاهرة، لبحث ملف المصالحة، وتمكين حكومة التوافق من تسلم عملها في قطاع غزة.

وعقدت الحكومة، اجتماعها الأسبوعي (الثلاثاء) الماضي في قطاع غزة، لكنها أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ما بعد مباحثات القاهرة.