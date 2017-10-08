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سياسة|الولايات المتحدة

الإعصار نيت يصل ساحل الخليج الأمريكي

8/10/2017

اجتاح الإعصار نيت سريع الحركة ساحل ولاية مسيسبي (الأحد) برياح عاتية وأمطار غزيرة أغرقت الشوارع والطرق السريعة في أنحاء المنطقة لدى وصوله إلى اليابسة.

ونيت إعصار من الفئة الأولى هو رابع عاصفة تضرب الولايات المتحدة في أقل من شهرين وقد تسبب في سقوط 30 قتيلا على الأقل في أمريكا الوسطى قبل أن يدخل المياه الدافئة في خليج المكسيك ويهدأ في الجنوب الأمريكي.

وأدت العاصفة أيضا إلى توقف معظم إنتاج النفط والغاز من خليج المكسيك.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قال أن الإعصار نيت تحول في نيو أورليانز إلى عاصفة مدارية إلا أنه من المتوقع أن يكتسب بعض القوة ويضرب اليابسة مرة ثانية على طول ساحل المسيسبي إلى الشرق.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار فوق أجزاء من ولايات مسيسبي وألاباما وتنيسي بحلول مساء الأحد وأن يتراجع إلى منخفض استوائي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه من المتوقع قبل ذلك أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3.4 متر عند حدود مسيسبي وألاباما.

وفي مقاطعة هانكوك بمسيسبي اكتسبت الرياح والأمطار قوة وأغرقت المياه الكثير من الشوارع وقال برايان آدم مدير إدارة الطوارئ في البلاد إن من المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأجلت المقاطعة السكان من المناطق المنخفضة وفرضت حظر تجوال.

وفي وقت سابق (الأحد) أُعلنت حالة الطوارئ في لويزيانا ومسيسبي وألاباما وفي أكثر من عشرين مقاطعة في فلوريدا.

وقالت شركة الكهرباء في ألاباما إن أكثر من خمسة آلاف من سكان جنوب ألاباما انقطعت عنهم الكهرباء بسبب نيت.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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