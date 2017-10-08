إيران: سجن عضو بفريق المفاوضات النووية بتهمة التجسس

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء (الأحد) نقلا عن متحدث باسم السلطة القضائية أن عضوا مزدوج الجنسية بفريق المفاوضات النووية الإيراني حكم عليه بالسجن خمسة أعوام بتهمة التجسس.

وقال المتحدث غلام حسين محسني إيجئي إن الرجل المدان هو عبد الرسول دوري أصفهاني من دون أن يوضح جنسيته الثانية.

كانت تسنيم نشرت خبرا عن الحكم يوم الأربعاء لكنها لم تذكر اسم الرجل أو توضح تفاصيل التهم المنسوبة له.

وقالت الوكالة في يوليو/تموز من العام الماضي إن أصفهاني كان مسؤولا عن الشؤون المصرفية في المحادثات.

وتقول وسائل إعلام إيرانية إنه يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية إن أصفهاني "كان واحدا من مجموعة من الناس اتهمتهم السلطات بالتجسس ونقل معلومات سرية إلى أجانب وإنه ارتبط باثنتين من وكالات المخابرات".