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سياسة

إيران تحذر أمريكا من فرض عقوبات جديدة

8/10/2017

حذرت إيران الولايات المتحدة من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وقالت إن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ستكون في خطر في حال فرض عقوبات جديدة على طهران.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري قوله "كما أعلنا في الماضي، إذا تمت الموافقة على قانون العقوبات الأمريكي الجديد فعلى هذه الدولة أن تنقل قواعدها الإقليمية خارج مدى الصواريخ الإيرانية الذي يبلغ 2000 كيلومتر".

وكان البيت الأبيض قال يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعلن عن إجراءات أمريكية جديدة ردا على التجارب الصاروخية التي تجريها طهران ودعمها "للإرهاب" وهجماتها الإلكترونية في إطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران.

وقال جعفري "إذا صحت الأنباء عن حماقة الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية سيعتبر الحرس الثوري الجيش الأمريكي في كل أنحاء العالم ولا سيما في الشرق الأوسط في المتراس نفسه مع داعش" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني عن جعفري قوله إن الولايات المتحدة ستخطئ إذا اعتقدت أن بإمكانها الضغط على إيران للتفاوض بشأن قضايا إقليمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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