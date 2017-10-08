إغلاق مدارس في مدغشقر بسبب تفشي الطاعون

ذكرت وزارة الصحة في مدغشقر (الأحد) أن المدارس في العديد من المدن في مختلف أنحاء مدغشقر ستبقى مغلقة هذا الأسبوع بسبب تفشي مرض الطاعون، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 42 شخصا.

وطبقا لأرقام وزارة الصحة فإن الحكومة منعت بالفعل تجمع الحشود للحد من انتشار المرض الخطير، الذي أصاب 343 شخصا حتى اليوم (الأحد).

وحددت الوزارة حصيلة الوفيات يوم الجمعة الماضي بـ36 شخصا، والمصابين بـ250 شخصا.

وفي العاصمة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، أنتاناناريفو، أصيب 142 شخصا، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة.

وسيتم إغلاق المدارس في مدينتي أنتاناناريفو وتواماسينا ومناطق أخرى لمدة أسبوع.

وينتشر تفشي الطاعون النزفي في مدغشقر، التي تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من أفريقيا، لكن يشمل التفشي الأحدث حالات لشكل رئوي أكثر خطورة للطاعون.