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سياسة

إسرائيل تعتزم بناء 3829 وحدة استيطانية في الضفة الغربية‎

مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة- أرشيفية
مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة- أرشيفية
8/10/2017

يصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، على بناء 3829 وحدة استيطانية ضمن أراضي الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية.

وبحسب القناة غير الحكومية، فإن نتنياهو سيعطي الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء (تابعة للحكومة الإسرائيلية)، للموافقة على المخطط الجديد.

ولفتت إلى أن المصادقة على بناء هذه الوحدات الاستيطانية سيتم على مراحل مختلفة.

وأوضحت القناة بأنه سيتم المصادقة على بناء 30 وحدة في مدينة الخليل (جنوب) وذلك لأول مرة منذ 40 عاما.

وأضافت أنه سيتم المصادقة على بناء 300 وحدة استيطانية في بيت إيل، و453 في جفعات زئيف ومستوطنات أخرى بعضها معزولة خارج الكتل الاستيطانية ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمّه أنه لا يوجد أي تعهد من قبل نتنياهو للإدارة الأمريكية بشأن تجميد بناء المستوطنات.

وتبتلع المستوطنات والمناطق المحيطة بها مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 420 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 220 ألفا يعيشون في مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.

وتسيطر إسرائيل حاليا على ما نسبته 59% من أراضي الضفة، تخضع رسميا لسيطرتها المدنية والأمنية، فيما تخضع 23% منها للسيطرة المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تسيطر عليها أمنيا.

في حين تخضع بقية الأراضي في الضفة (18%) لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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