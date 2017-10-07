مصر: اعتقال 14 عضوا في حركة "حسم" المسلحة

قالت مصر اليوم السبت إن الشرطة اعتقلت 14 عضوا في حركة مسلحة تطلق على نفسها اسم (حسم) أحدهم قيادي.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن 16 هجوما منذ ظهورها قبل أكثر من عام استهدفت معظمها الشرطة في القاهرة وحولها.

وتقول الحكومة المصرية إن حسم ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين لكن الجماعة تنفي ذلك.

ولم تنسب حسم نفسها للإخوان في أي وقت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على فيسبوك إن المعتقلين الأربعة عشر حاولوا "إحياء العمل المسلح" في محافظة المنوفية بدلتا النيل وأعدوا "لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات".

وأضافت "تم ضبط عدد 13 من هؤلاء الإرهابيين" بالإضافة إلى العضو القيادي.

وقال البيان إن الشرطة عثرت في مخابئ المعتقلين على أسلحة وذخائر ومتفجرات وأموال.