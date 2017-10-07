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سياسة|مصر

مصر: اعتقال 14 عضوا في حركة "حسم" المسلحة

7/10/2017

قالت مصر اليوم السبت إن الشرطة اعتقلت 14 عضوا في حركة مسلحة تطلق على نفسها اسم (حسم) أحدهم قيادي.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن 16 هجوما منذ ظهورها قبل أكثر من عام استهدفت معظمها الشرطة في القاهرة وحولها.

وتقول الحكومة المصرية إن حسم ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين لكن الجماعة تنفي ذلك.

ولم تنسب حسم نفسها للإخوان في أي وقت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على فيسبوك إن المعتقلين الأربعة عشر حاولوا "إحياء العمل المسلح" في محافظة المنوفية بدلتا النيل وأعدوا "لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات".

وأضافت "تم ضبط عدد 13 من هؤلاء الإرهابيين" بالإضافة إلى العضو القيادي.

وقال البيان إن الشرطة عثرت في مخابئ المعتقلين على أسلحة وذخائر ومتفجرات وأموال.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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