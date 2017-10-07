فيديو: العثور على أشلاء من جثة صحفية سويدية بالدنمارك

قالت الشرطة الدنماركية (السبت) إن غواصين عثروا على رأس وساقي الصحفية السويدية " كيم وول" التي ماتت في ظروف غامضة في غواصة محلية الصنع.

وأفاد محقق شرطة العاصمة كوبنهاغن، ينس مولر ينسن، للصحفيين، إنه عُثر، على رأس وساقي الصحفية بالإضافة إلى ملابسها، في أكياس بلاستيكية، ومعها سكين، وقطع معدنية ثقيلة، استخدمت لضمان غوص الأكياس في مياه مضيق أوريسند قبالة العاصمة الدنماركية.

وأشار المحقق أن جذع جسد الصحفية عثر عليه في مكان قريب، في 21 أغسطس الماضي، دون أن تتمكن الشرطة من تحديد هوية الضحية.

وكانت وول قد استقلت الغواصة "نوتيلوس" مع مخترعها بيتر مادسن يوم 10 أغسطس/آب، إلا أن الغواصة غرقت، وتمكنت خدمات الطوارئ من العثور عليها وإنقاذ مادسن، فيما لم تعثر على الصحفية.

ووجهت السلطات إلى الدنماركي "بيتر مادسن " تهمة قتل الصحفية التي اختفت بعد أن ذهبت معه في رحلة في غواصته، وألقي القبض على مادسن بعد إنقاذه إثر غرق الغواصة.

وقال مادسن إن الصحفية ماتت في حادث عارض عندما وقع عليها غطاء فتحة ثقيل في الغواصة.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين في كوبنهاغن السبت إنه لا توجد كسور في جمجمة الصحفية وول.

من جانبها، نقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء، عن مصادر خاصة، ادعاء مادسن أن وول توفيت بعد سقوط جسم ثقيل عليها في الغواصة، من دون قصد، إلا أن الشرطة عثرت على 15 طعنة في جسدها.

ولم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد ظروف وأسباب مقتل الصحفية السويدية بشكل قاطع.

وقال محقق في الشرطة الأسبوع الماضي إن الضباط عثروا على صور " نفترض أنها حقيقية" لنساء مختنقات ومقطوعات الرأس على جهاز كمبيوتر يخص مادسن في معمل يديره، وقال مادسن إنه لا يملك هذا الكمبيوتر وإن جميع من في المعمل يستخدمونه.