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سياسة|بريطانيا

شاهد: لحظة اعتقال المشتبه به في حادث الدهس بلندن

7/10/2017

قالت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن (السبت) إن عددا من المارة أصيبوا قرب متحف التاريخ الطبيعي في المدينة وإن رجلا جرى اعتقاله في موقع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة اعتلت الرصيف خارج المتحف.

ووصفت الشرطة الواقعة في منطقة ساوث كينزنغتون في غرب لندن بأنها تصادم وقالت إن الدافع قيد التحقيق.

وقالت الشرطة "لا يزال التحقيق جاريا لتحديد الملابسات والدافع".

وقال المتحف على "تويتر" إنه يعمل مع الشرطة بعد "حادث خطير" خارج المتحف وإنه سيوفر مزيدا من المعلومات لاحقا.

وذكر بيان للشرطة إن رجالها في موقع الحادث وجرى إبلاغ هيئة إسعاف لندن.

وقالت الهيئة إن سيارات تابعة لها في الطريق لموقع الحادث.

وترفع بريطانيا مستوى التهديد الأمني إلى الدرجة الثانية وهو ما يعني أن وقوع هجوم من جانب مسلحين مرجح بدرجة كبيرة.

ووقعت خمس هجمات هذا العام كان ثلاث منها باستخدام مركبات.

وفي مارس/آذار دهس قائد سيارة المارة على جسر وستمنستر في لندن مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ثم قتل رجل شرطة طعنا عند مبنى البرلمان.

وفي يونيو/حزيران دهس ثلاثة مسلحون أشخاصا كانوا على جسر لندن ثم طعنوا أشخاصا قرب مطاعم وحانات مجاورة مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وخلال الشهر ذاته دهست سيارة (فان) مصلين قرب مسجد في شمال لندن، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + وكالات
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