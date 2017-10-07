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سياسة

شاهد: لاجئو الروهينغيا تحت المطر في انتظار المساعدات

7/10/2017

وقف اللاجئون الروهينغيا تحت المطر (الجمعة) للحصول على المساعدات الغذائية التي تم تسليمها إلى مخيم مخيم بالوخالي للاجئين.

وحذرت وكالات الإغاثة من حدوث أزمة سوء تغذية في ظل وجود نحو 281 ألف شخص في بنغلاديش في حاجة ماسة إلى الغذاء بما في ذلك 145 ألف طفل دون سن الخامسة وأكثر من 50 ألف إمرأة حامل ومرضعة.

وبدأت الإمدادات الطبية الآن في الوصول إلى المخيم وقال بيتر ماير من الصليب الأحمر النرويجي لرويترز إن جماعة المساعدات بدأت في تشييد مستشفى ميداني يستوعب 100 مريض.

ووصل حوالي 515 ألف لاجئ من الروهينغيا إلى بنغلاديش من ولاية الراخين بغرب ميانمار في تدفق لا يتوقف للناس بدأ بعد أن قامت قوات الأمن في ميانمار بشن حملة وحشية عليهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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