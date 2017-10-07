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سياسة|روسيا

شاهد: المعارضة الروسية تدعو بوتين للتنحي

7/10/2017

احتشد مؤيدو المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني في موسكو (السبت) مطالبين الرئيس فلاديمير بوتين بالتنحي والسماح لنافالني بخوض سباق الرئاسة.

وتحت سماء ملبدة بالغيوم وأمطار هطلت على فترات متقطعة تجمع نحو ألف من مؤيدي نافالني في ميدان بوشكين في وسط موسكو مرددين هتافات "روسيا ستكون حرة" و"روسيا بلا بوتين".

ودعا نافالني، المسجون حاليا لمدة 20 يوما لانتهاكه قواعد التجمعات العامة، لهذه المسيرة في موسكو وعدد من المدن الأخرى في أنحاء روسيا تزامنا مع يوم ميلاد بوتين الخامس والستين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترشح بوتين، الذي يسيطر على الحياة السياسية الروسية من 18 عاما تقريبا، لفترة رابعة في مارس/آذار.

كما يأمل نافالني في الترشح أيضا رغم أن اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا قالت إنه لا يمكنه الترشح للرئاسة بسبب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما يقول نافالني إنه حكم له دوافع سياسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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