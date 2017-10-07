تقرير: انتشال جثث 21 مصريا قتلوا في ليبيا

قال مكتب المدعي العام في ليبيا اليوم الجمعة إن السلطات انتشلت 21 جثة لمصريين مسيحيين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية في معقله السابق في سرت.

وذكر بيان نشرته قناة الأحرار التلفزيونية الليبية أن السلطات عثرت على الجثث في نفس موقع تصوير الضحايا بملابس برتقالية أثناء قتلهم بالمدينة الساحلية في فبراير/شباط 2015.

كان صادق السور المشرف على التحقيقات في مكتب النائب العام قد قال الأسبوع الماضي إن السلطات عرفت موقع المنطقة التي دفنت بها الجثث بعد أن كشف عنه قيادي محتجز.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على سرت في عام 2015، وفقد السيطرة على المدينة في أواخر العام الماضي بعد أن طردتها قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.