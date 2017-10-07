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سياسة|ليبيا

تقرير: انتشال جثث 21 مصريا قتلوا في ليبيا

لقطات من فيديو منشور في عام 2015 لمقتل 21 مسيحيا مصريا في ليبيا
لقطات من فيديو منشور في عام 2015 لمقتل 21 مسيحيا مصريا في ليبيا
7/10/2017

قال مكتب المدعي العام في ليبيا اليوم الجمعة إن السلطات انتشلت 21 جثة لمصريين مسيحيين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية في معقله السابق في سرت.

وذكر بيان نشرته قناة الأحرار التلفزيونية الليبية أن السلطات عثرت على الجثث في نفس موقع تصوير الضحايا بملابس برتقالية أثناء قتلهم بالمدينة الساحلية في فبراير/شباط 2015.

كان صادق السور المشرف على التحقيقات في مكتب النائب العام قد قال الأسبوع الماضي إن السلطات عرفت موقع المنطقة التي دفنت بها الجثث بعد أن كشف عنه قيادي محتجز.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على سرت في عام 2015، وفقد السيطرة على المدينة في أواخر العام الماضي بعد أن طردتها قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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