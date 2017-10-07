الشرطة تعترف بإخفاقها في معرفة دوافع حادث لاس فيغاس

اعترفت السلطات الأمريكية وبعد خمسة أيام على أكبر مجزرة جماعية ناتجة عن إطلاق نار في التاريخ الأمريكي الحديث، بعدم نجاحها في الكشف عن "دوافع واضحة" لمرتكب المجزرة.

وقال كيفن ماكماهيل نائب قائد شرطة لاس فيغاس للصحفيين الجمعة "ما زلنا حتى الآن لا نملك دافعاً واضحاً أو سببا لماذا حصل هذا"؟

وأضاف "في هذا الحين، أقول لكم إنه لا توجد لدينا معلومات موثوقة لإعلامكم بها كدافع لما حصل".

ولا تزال السلطات الأمريكية تحاول كشف دوافع ستيفن بادوك (64 عاما) الذي أطلق النار الأحد على حشد يحضر حفلا موسيقيا في لاس فيغاس، موقعا 58 قتيلا و489 جريحا، مع إنه لا يمتلك سجلاً اجرامياً.

وتتعامل السلطات بحذر مع تبنّي تنظيم الدولة للهجوم، لكنّ ماكماهيل قال إنّ السُلطات لم تكتشف أيّة "علاقة معروفة" بين بادوك و"تنظيم الدولة".

وتابع "في الماضي، كانت دوافع الهجمات الإرهابية أو الجرائم الجماعية تتّضح بالكامل من خلال مذكرة يتم تركها أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو مكالمة هاتفية يكتشفها المحققون الذين يبحثون في بيانات الاتصالات والكمبيوتر اليوم، في تحقيقنا هذا، لا يوجد لدينا أي شيء من هذا القبيل تم اكتشافه".