السعودية: قتلى وجرحى في هجوم على القصر الملكي بجدة

أعلنت وزرة الداخلية السعودية (السبت) مقتل رجلي أمن وإصابة 3 آخرين في هجوم استهدف نقطة حراسة تابعةً للحرس الملكي بقصر السلام في مدينة جدة، غربي المملكة.

وقتل المهاجم وهو سعودي الجنسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن الهجوم وقع عند الساعة (الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة) فجر (السبت).

وأوضح التركي أنه تعرضت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة كان يقودها.

وأضاف أنه تم التعامل مع المهاجم على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف، ما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال.

وأشار كذلك إلى أنه نتج عن هذا العمل الجبان مقتل كلٍ من: وكيل رقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبد الله بن فيصل السبيعي.

وبين التركي، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة كلٍ من: العريف وليد بن علي شامي، والجندي أول أحمد صالح القرني، والجندي أول عبد الله هندي السبيعي حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم (دون ذكر مدى خطورة إصاباتهم).

وحذرت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية المواطنين الأمريكيين مطالبة إياهم بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام في جدة (السبت) بعد تقارير على وسائل الإعلام عن وقوع هجوم هناك.