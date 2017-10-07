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سياسة

اعتقال أربعة بينهم قيادي سلفي في غزة

صورة متداولة في وسائل إعلام فلسطينية للأشخاص المعتقلين اليوم
صورة متداولة في وسائل إعلام فلسطينية للأشخاص المعتقلين اليوم
7/10/2017

تمكنت أجهزة الأمن في غزة من اعتقال أحد قيادات الجماعات السلفية وثلاثة آخرين في القطاع مساء أمس الجمعة.

وقال الناطق باسم الداخلية إياد البزم إنه تم اعتقال نور عيسى (72 عاما) المطلوب للأجهزة الأمنية منذ أكثر من عام، في وقت بدأت التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية.

من جهة أخرى، قال جهاز الأمن الداخلي في منشور على صفحته على فيسبوك إنه "بجهود حثيثة ومباركة من قبل جهاز الأمن الداخلي تم اعتقال أحد قيادات الفكر المنحرف في قطاع غزة وآخرين" وإنه يجرى استكمال التحقيقات المطلوبة. ولم يذكر الجهاز مزيدًا من التفاصيل حول عملية الاعتقال.

وقد جرى اعتقال المطلوب مع مجموعة من أفراد التنظيم ممن تطلق عليهم الداخلية بغزة "أصحاب الفكر المنحرف" من خلال كمين في مدينة رفح جنوب القطاع.

كما تطلق الأجهزة الأمنية تسمية "الفكر المنحرف" على أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان أحد عناصر أحد التنظيمات السلفية قد فجر نفسه منتصف أغسطس/آب الماضي في حاجز لأجهزة الأمن بمدينة رفح قرب الحدود مع مصر، ما أدى إلى مقتل قائد ميداني من قوة حماية الثغور.

المصدر : وكالات
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