البث الحي
سياسة|السعودية

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة يتهرب من سؤال عن استهداف إسرائيل للأطفال

6/10/2017

تهرب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي من سؤال عن استهداف إسرائيل للأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان المعلمي يتحدث في مؤتمر صحفي ردا على تقرير للأمم المتحدة يحمّل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن.

وقال المعلمي إن المعلومات والأرقام التي تضمنها التقرير غير دقيقة ومضللة، مؤكدا أن بلاده تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا للمعلمي عن استهداف إسرائيل للأطفال فقال المندوب السعودي: "لم أدرس هذا الجزء حتى أستطيع أن أعطيك عليه تعليقا"، قبل أن ينهي المؤتمر الصحفي.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت التحالف (الجمعة) بإجراءات صارمة بشأن قواعد الاشتباك في اليمن، ووصفت عدد الأطفال ضحايا غارات التحالف بغير المقبول، وذلك بعد إدراج التحالف في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.

وقالت فرجينيا غامبا، الممثلة الأممية لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات، في مؤتمر صحفي في نيويورك إن عددا كبيرا من الأطفال والمدارس في اليمن تعرضوا للقصف من قبل التحالف العربي الذي يشن حملة جوية منذ مارس/آذار 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)