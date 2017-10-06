شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة يتهرب من سؤال عن استهداف إسرائيل للأطفال

تهرب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي من سؤال عن استهداف إسرائيل للأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان المعلمي يتحدث في مؤتمر صحفي ردا على تقرير للأمم المتحدة يحمّل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية مسؤولية مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن.

وقال المعلمي إن المعلومات والأرقام التي تضمنها التقرير غير دقيقة ومضللة، مؤكدا أن بلاده تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا للمعلمي عن استهداف إسرائيل للأطفال فقال المندوب السعودي: "لم أدرس هذا الجزء حتى أستطيع أن أعطيك عليه تعليقا"، قبل أن ينهي المؤتمر الصحفي.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت التحالف (الجمعة) بإجراءات صارمة بشأن قواعد الاشتباك في اليمن، ووصفت عدد الأطفال ضحايا غارات التحالف بغير المقبول، وذلك بعد إدراج التحالف في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.

وقالت فرجينيا غامبا، الممثلة الأممية لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات، في مؤتمر صحفي في نيويورك إن عددا كبيرا من الأطفال والمدارس في اليمن تعرضوا للقصف من قبل التحالف العربي الذي يشن حملة جوية منذ مارس/آذار 2015.