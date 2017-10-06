شاهد: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بباكستان

قالت السلطات الباكستانية إن تفجيرا انتحاريا في مزار بجنوب غرب باكستان (الخميس)أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 30.

وذلك في أحدث هجوم طائفي في إقليم بلوخستان المضطرب.

وعادة ما تتعرض طوائف مسلمة تمثل أقلية في الإقليم لهجمات من جماعات مسلحة من بينها "تنظيم الدولة " الذي أعلن مسؤوليته عن عدة تفجيرات.

وقال سارفراز بوجتي وزير داخلية إقليم بلوخستان إن شرطيا أوقف الانتحاري على مدخل المزار الصوفي ما أسفر عن مقتله أيضا لكن عمله الذي وصفه بالبطولي قلل عدد الضحايا.

وكان المزار مكتظا بسبب إحياء ذكرى مقتل زعيم روحي محلي.

وأعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" عبر وكالة أنباء أعماق التابعة له مسؤوليته عن الهجوم.

وتثير مثل تلك الهجمات المخاوف على أمن مشروعات تصل الاستثمارات فيها إلى 57 مليار دولار في منطقة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وهو طريق للنقل وللطاقة يمتد من غرب الصين إلى ميناء جوادار في بلوخستان.

وشهد الإقليم أعمال عنف على جبهتين على مدى أكثر من عقد.

ويشن انفصاليون في بلوخستان هجمات على أهداف مرتبطة بالحكومة المركزية إضافة إلى هجمات من طالبان ومن مسلحين آخرين في الإقليم.

وقتل انتحاري 52 شخصا وأصاب أكثر من مئة في مزار صوفي في بلوخستان في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي في هجوم أعلن " تنظيم الدولة" مسؤوليته عنه.

وشن "تنظيم الدولة" في فبراير/شباط هجوما على مزار صوفي في إقليم السند جنوب باكستان ما أسفر عن مقتل 83 شخصا.