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سياسة|أستراليا

شاهد: الأستراليون يسلمون 51 ألف سلاح غير مرخص

6/10/2017

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول إنه تم تسليم 51 ألف قطعة سلاح ناري غير مرخصة. وذلك خلال فترة سماح بدأت منذ ثلاثة أشهر وتنتهي اليوم (الجمعة).

ويعادل هذا الرقم خمس الأسلحة غير القانونية في البلاد.

وأضاف ترنبول أن القوانين الصارمة لحيازة السلاح والتي تحرم جميع البنادق نصف الآلية وبنادق الصيد نصف الآلية تقلل بشكل كبير جدا من فرص وقوع حوادث إطلاق نار على غرار ما حدث في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

وأبلغ ترنبول الصحفيين في سيدني بأن "القاتل هناك كانت لديه مجموعة من الأسلحة نصف الآلية وهي أسلحة ما كان لشخص في وضعه أن يملكها في أستراليا".

وكان ستيفن بادوك الأمريكي البالغ من العمر 64 عاما قد فتح النار على جماهير حفل موسيقي في لاس فيغاس من نافذة جناحه الفندقي بالدور الثاني والثلاثين (الأحد) الماضي مما أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة المئات قبل أن ينتحر بعد أبشع جريمة إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ولفت الهجوم الانتباه لقواعد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وتطبق استراليا قوانين صارمة فيما يتعلق بملكية السلاح بعد أن قتل مسلح منفرد 35 شخصا في ولاية تسمانيا عام 1996.

ومنذ ذلك الحين لم يحدث أن وقع حادث إطلاق نار جماعي.

ومن المقرر أن يتم إعدام الأسلحة غير المرخصة التي تم جمعها خلال فترة السماح التي كانت الأولى منذ 20 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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