البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

تقرير: اختراق الهاتف الشخصي لكبير موظفي البيت الأبيض

كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي
كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي
6/10/2017

قالت مجلة بوليتيكو الأمريكية إن مسؤولي البيت الأبيض يعتقدون أنه تم اختراق الهاتف الشخصي لكبير موظفي البيت‭‭ ‬‬جون كيلي.

وأضافت المجلة أن هذا الاختراق يثير مخاوف من أن تكون جهات أو حكومات أجنبية قد تمكنت من الوصول إلى بيانات عليه.

ونقلت المجلة عن ثلاثة مسؤولين بالحكومة الأمريكية قولهم إن الثغرة المشتبه بها ربما حدثت منذ فترة طويلة قد تعود إلى ديسمبر/كانون الأول.

وكيلي جنرال متقاعد خدم بمشاة البحرية وانضم إلى إدارة ترمب في يناير/كانون الثاني الماضي وزيرا للأمن الداخلي.

وأصبح كيلي كبير موظفي البيت الأبيض في يوليو/تموز.

وقالت المجلة إنه تم اكتشاف الثغرة المشتبه بها بعد أن سلم كيلي هاتفه إلى الدعم الفني بالبيت الأبيض هذا الصيف شاكيا من عدم تحديث برنامج التشغيل الخاص به بشكل سليم.

وذكرت المجلة أن من غير الواضح ما هي البيانات التي ربما تكون قد اخترقت.

وقالت المجلة إن مسؤولا بالبيت الأبيض أبلغها بأن كيلي لم يستخدم هاتفه الشخصي قط منذ انضمامه إلى الإدارة وأنه يعتمد في غالبية اتصالاته على الهاتف الذي وفرته له الحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)