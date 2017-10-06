الأمم المتحدة تدرج التحالف بقيادة السعودية في قائمة سوداء بسبب قتل الأطفال باليمن

أدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في قائمة سوداء (الخميس) بسبب مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن وشن هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال العام 2016.

لكن الأمم المتحدة أشارت إلى أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.

وأدرجت القائمة السوداء، الملحقة بتقرير سنوي من الأمم المتحدة عن الأطفال في الصراعات المسلحة، أيضا حركة الحوثي المدعومة من إيران وقوات الحكومة اليمنية ومسلحين موالين للحكومة وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بسبب انتهاكات بحق الأطفال في 2016 كما فعلت في تقرير صدر العام الماضي.

ورفع التقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن اليوم (الخميس).