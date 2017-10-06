أمريكا توقف تدريبات عسكرية مع دول خليجية بسبب الأزمة مع قطر

نقلت وكالة أسوشيتد برس (الجمعة) عن مسؤولين بالقيادة العسكرية المركزية الأمريكية أنها أوقفت عددا من تدريباتها مع دول خليجية بسبب الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

ونقلت الوكالة عن العقيد بالقوات الجوية الأمريكية جون توماس، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، قوله إن القيادة سوف توقف بعض التدريبات مع دول بمجلس التعاون الخليجي.

وقال توماس في بيان: "رأينا عدم القيام ببعض التدريبات العسكرية احتراما لمفهوم الشمولية والمصالح الإقليمية المشتركة".

وأضاف: "سنواصل تشجيع جميع الأطراف على العمل معا للتوصل إلى نوع من الحلول المشتركة التي تمكّن من تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت أسوشيتد برس إنه بينما لم تقدم القيادة المركزية الأمريكية الكثير من التفاصيل بشأن أسباب إيقاف التدريبات فإن هذا الإعلان من جانبها "يظهر بواعث القلق بسبب النزاع في الخليج".

ومنذ 5 من يونيو/حزيران الماضي تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر شمل إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، متهمين قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.