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سياسة

شاهد: فلسطينيو غزة يأملون في تحسن معيشتهم بعد المصالحة

5/10/2017

عبّر أهل غزة، الأربعاء، عن مشاعر إيجابية نحو الوحدة وعن أملهم في غد أفضل، يشهد تحسنا لأوضاعهم المعيشية بعد المصالحة وعودة إدارة قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.

وبعد عشر سنوات من خضوع القطاع لإدارة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رأس رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة منذ ثلاث سنوات في خطوة باتجاه المصالحة بين حركة فتح و (حماس).

وعبرت فلسطينية من أهل غزة تدعى فاطمة دحلان عن أملها في أن تتمكن حكومة الوحدة من مساعدة أهل غزة في ظل ظروف الحصار الإسرائيلي.

وقال الحمد الله للوزراء إن الاجتماع الذي يعقد في غزة لأول مرة منذ عام 2014 يمثل خطوة مهمة على طريق المصالحة التي جاءت إثر جهود بذلتها مصر ودول عربية أخرى.

وقال صياد من غزة يدعى محمود زيدان من على ساحل البحر إن حل المشكلات سيحتاج من حكومة الوحدة بعض الوقت.

وبث تلفزيون فلسطين، وهو التلفزيون الرسمي ويتبع حكومة الرئيس محمود عباس، الأخبار المسائية من غزة لأول مرة منذ عام 2007.

وعبر موظفون في التلفزيون ومدير الأخبار عن سعادتهم بهذه المناسبة، وبث نشرة التاسعة من غزة بعد انقطاع 10 سنوات رغم قلة الإمكانات والأجهزة اللازمة للعمل الإعلامي.

ومن جانبه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين من الدخول في "تسويات زائفة" مشيرا إلى تمويل إيران لحركة حماس التي خاضت ثلاثة حروب مع إسرائيل منذ 2008.

وكانت حماس، أعلنت الشهر الماضي حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، قد تولت مسؤولية القطاع الساحلي منذ عام 2007.

المصدر : رويترز
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