شاهد: بنغلاديش تدمر قوارب الروهينغيا بسبب "المخدرات"

دمرت السلطات البنغلاديشية نحو 20 قاربا نقلت مسلمي الروهينغيا الفارين من العنف في ميانمار، متهمة المهربين باستخدام الهجرة الجماعية الضخمة لجلب عقاقير الميثامفيتامين المخدرة للبلاد.

وقال اللاجئون إن حرس الحدود اعتدوا بالضرب أيضا على الركاب وأفراد الطاقم وألقوا القبض عليهم عندما هبطوا في شاه بورير دويب، على الطرف الجنوبي من بنغلاديش ليلة الثلاثاء، قبل تحطيم السفن إلى قطع من قبل السكان المحليين.

ونفى الكولونيل أريفول إسلام، القائد المحلي لحرس الحدود البنغلاديشي، بأنه كان هناك ضرب، وقال إن هذا الإجراء هو حملة ضد الاتجار بالبشر وتهريب الميتامفيتامين وهو دواء معروف محليا باسم "يا با".

واتُهم منظمو رحلات القوارب باستغلال الروهينغيا المعوزين بتهمهم بالقيام برحلة قصيرة إلى بنغلاديش.

وقال بعض الركاب إنهم دفعوا 10 آلاف تاكا بنغلاديشية (123 دولار) لكل رحلة، على الرغم من أن آخرين قالوا إنهم سافروا مجانا.

وقفزت المضبوطات من المخدرات أكثر من 2500 % لتصل إلى 29.4 مليون حبة مخدرة بين عامي 2011 و2016.

وفر أكثر من نصف مليون مسلم من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، إلى الجارة بنغلاديش، منذ الهجوم العنيف الذي شنته القوات المسلحة الميانمارية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان (راخين) وهو الهجوم الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه نموذج صارخ للتطهير العرقي.