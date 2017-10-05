البث الحي
سياسة

شاهد: بنغلاديش تدمر قوارب الروهينغيا بسبب "المخدرات"

5/10/2017

دمرت السلطات البنغلاديشية نحو 20 قاربا نقلت مسلمي الروهينغيا الفارين من العنف في ميانمار، متهمة المهربين باستخدام الهجرة الجماعية الضخمة لجلب عقاقير الميثامفيتامين المخدرة للبلاد.

وقال اللاجئون إن حرس الحدود اعتدوا بالضرب أيضا على الركاب وأفراد الطاقم وألقوا القبض عليهم عندما هبطوا في شاه بورير دويب، على الطرف الجنوبي من بنغلاديش ليلة الثلاثاء، قبل تحطيم السفن إلى قطع من قبل السكان المحليين.

ونفى الكولونيل أريفول إسلام، القائد المحلي لحرس الحدود البنغلاديشي، بأنه كان هناك ضرب، وقال إن هذا الإجراء هو حملة ضد الاتجار بالبشر وتهريب الميتامفيتامين وهو دواء معروف محليا باسم "يا با".

واتُهم منظمو رحلات القوارب باستغلال الروهينغيا المعوزين بتهمهم بالقيام برحلة قصيرة إلى بنغلاديش.

وقال بعض الركاب إنهم دفعوا 10 آلاف تاكا بنغلاديشية (123 دولار) لكل رحلة، على الرغم من أن آخرين قالوا إنهم سافروا مجانا.

وقفزت المضبوطات من المخدرات أكثر من 2500 % لتصل إلى 29.4 مليون حبة مخدرة بين عامي 2011 و2016.

وفر أكثر من نصف مليون مسلم من الروهينغيا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، إلى الجارة بنغلاديش، منذ الهجوم العنيف الذي شنته القوات المسلحة الميانمارية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان (راخين) وهو الهجوم الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه نموذج صارخ للتطهير العرقي.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)