سفير قطر في ألمانيا: لا يمكن لأحد أن يعتدي على سيادتنا

قال الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير قطر في ألمانيا، إن حصار قطر أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وطال أسر قطرية تعيش في الكثير من دول الخليج ولكنها تنتمي لنفس العائلات.

وأوضح في مقابلة مع مجلة شبيجل نشرتها المجلة اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني أن الحصار المفروض على قطر منذ أربعة أشهر أدى لطرد طلاب قطريين في المنطقة من جامعاتهم.

وشدد السفير القطري في ألمانيا على أن بلاده لا تزال تسمح لأكثر من 300 ألف مصري بالعيش فيها رغم مشاركة مصر في الحصار.

وردا على سؤال شبيجل عما إذا كان الحصار قد فشل، قال السفير القطري إن الحصار لا يضر قطر وحدها بل كل من له استثمارات في المنطقة وإن ذلك ستكون له عواقب اقتصادية على الجميع "فمثلا قطر توفر 40% من الطاقة لبقية العالم، فكروا فيما سيحدث لو استمر الحصار فترة طويلة".

وردا على سؤال المجلة الألمانية عما إذا كانت قطر مستعدة للتحدث بشأن المطالب التي تقدمت بها الدول المحاصرة شدد آل ثاني على ضرورة حل جميع خلافات الرأي من خلال الحوار "على مائدة المفاوضات".

وردا على سؤال المجلة عما إذا كانت قطر مستعدة للتحدث بشأن مطلب إغلاق قناة الجزيرة قال السفير القطري: "لا يمكن لأحد أن يعتدي على سيادتنا، تصوروا لو أننا طالبنا بأن توقف ألمانيا قناة دويتشه فيله أو بريطانيا بوقف قناة BBC، هذا أمر لا يجوز، لا يمكن مصادرة حرية الرأي في الدول الأخرى، حتى وإن لم نعلم أسباب الحصار على وجه الدقة فإن حرية الرأي تبدو أحد هذه الأسباب، إنهم لا يريدون أن تصل حرية الرأي دولا عربية أخرى عبر الجزيرة".

وشدد آل ثاني على أن الجهة الوحيدة المخولة بتعريف مفهوم إرهابي هي الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وقال إنه ليس من حق دول بمفردها وضع قائمة بمجموعات واعتبارها إرهابية.

وأوضح السفير القطري في ألمانيا أن بلاده "لا تدعم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ولا جماعة الإخوان المسلمون في مصر، ولكنها ليست ضدهم، لا ندعمهم ولسنا ضدهم، الإخوان المسلمون حزب، نتعامل معها فقط عندما تكون جزءا من حكومة".

كما أوضح آل ثاني أن إيران دولة مهمة في المنطقة "ولكن لنا أيضا خلافات في الرأي معها، إنها جارتنا، علينا أن نتحاور معها، علينا أن تكون لنا علاقات تجارية معها، لا نريد سوى أن تكون علاقتنا جيدة مع جيراننا، حتى وإن لم نتفق معها في بعض النقاط مثل سياستها في لبنان وسورية والعراق".