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سياسة|إندونيسيا

رئيس إندونيسيا: الجيش يجب أن يبقى بعيدا عن السياسة

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
5/10/2017

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الخميس إن القوات المسلحة يجب أن تبقى بعيدا عن السياسة وأن يكون ولاؤها للدولة والحكومة فقط.

وذلك خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش.

جاءت تصريحات الرئيس وسط جدل متصاعد بشأن ما يعتبره محللون طموحات سياسية لقائد القوات المسلحة الجنرال غاتوت نورمانتيو الذي يروج لفكرة أن إندونيسيا محاصرة "بحروب بالوكالة" تضم دولا أجنبية بل ربما يهددها خطر شيوعي جديد.

وقال ويدودو الذي كان يجلس إلى جوار نورمانتيو خلال العرض في ميناء سيليجون "الجيش الإندونيسي ملك للوطن ويأتي فوق كل الفئات والجماعات ولا تشرذمه المصالح السياسية الضيقة ولا يزج بنفسه في الساحة السياسية العملية".

وأضاف ويدودو وهو بحكم منصبه القائد الأعلى للجيش "السياسة والولاء للأمة والدولة يعني الولاء للقتال من أجل مصلحة الشعب.. الولاء للحفاظ على وحدة جمهورية إندونيسيا وسلامة أراضيها والولاء للحكومة الشرعية".

ولعب الجيش الإندونيسي دورا محوريا في الحياة السياسية والاجتماعية لمدة ثلاثة عقود في عهد الدكتاتور سوهارتو الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد عملية تطهير في عام 1965 أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن نصف مليون شخص بزعم أنهم شيوعيون.

ويقول بعض المحللين السياسيين إن نورمانتيو لديه طموحات سياسية واضحة واتهموه بالمساعدة في إثارة حالة من "الفزع الأحمر" من ويدودو الذي اتهم زورا فيما سبق بأنه سليل الشيوعيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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