العبادي: نريد الحفاظ على وحدة العراق واستفتاء كردستان غير دستوري

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن استفتاء كردستان العراق يعد خروجا على الدستور العراقي الذي يؤكد حقوق جميع المواطنين "ولا تفرقة لدينا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بباريس، الخميس "نريد أن نحافظ على وحدة وتطور بلادنا".

وأكد العبادي أن تنظيم الدولة لم يكن يهدد العراق فحسب وإنما العالم بأسره، لافتًا إلى أن التعاون بين فرنسا والعراق أساس في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وتابع "سيطرنا على مركز الحويجة ولم يتبق سوى تطهير الشريط الحدودي مع سوريا من الإرهابيين".

وأضاف العبادي أن قرابة مليوني نازح جراء "الإرهاب" عادوا إلى مناطقهم بعد إعادة السيطرة عليها.

ودعا قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها للعمل مع القوات الأمنية الاتحادية.

وقال العبادي "لا نريد أي مواجهة مسلحة وإنما لابد من فرض السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها".

من جهته، قال ماكرون إن العراق دفع ثمنا باهظا للحرب والعنف، مشيرًا إلى أن استفتاء كردستان العراق ولّد شكوكاً عديدة، لافتًا إلى ضرورة التغلب على التوترات السياسية الناجمة عن الاستفتاء.

وأضاف "نريد أن نرى العراق يلتزم دوما بطريق المصالحة الوطنية، ولابد من بدء حوار يحافظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، ومستعدون للوساطة بشكل فعال بين بغداد وأربيل إذا رغب العراق في ذلك".

وكرر ماكرون التزام فرنسا الدائم لمساعدة العراق في الانتصار على "التنظيمات الإرهابية"، وقال إن الجنود الفرنسيون في الصفوف الأمامية في العراق حتى هزيمة تنظيم الدولة بشكل كامل.

وأكد الرئيس الفرنسي قراره بمنح العراق قرض بقيمة 430 مليون يورو خلال العام المالي الجاري، مشددًا على ضرورة أن تولد الموصل مرة أخرى بعد أن تحولت إلى خراب، على حد وصفه.