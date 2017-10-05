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سياسة

الصليب الأحمر: القتال في سوريا هو الأسوأ منذ سقوط حلب

الدمار في سوريا
الدمار في سوريا
5/10/2017

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس إن أسوأ قتال في سوريا، منذ اندلاع معركة شرق حلب العام الماضي، يستعر في عدة مناطق مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين.

وأضافت في بيان أن هناك أنباء عن أضرار لحقت بنحو عشر مستشفيات في الأيام العشرة الأخيرة مما حرم مئات الآلاف من الحصول على الرعاية الطبية. وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء الوضع في مناطق من الرقة إلى إدلب والغوطة الشرقية.

وقالت ماريان جاسر رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا "على مدى الأسبوعين المنقضيين شهدنا زيادة مقلقة في العمليات العسكرية المرتبطة بمستويات مرتفعة من الضحايا المدنيين… ينقل زملائي قصصا مروعة مثل عائلة تضم 13 فردا فرت من مدينة دير الزور لتفقد عشرة من أفرادها في ضربات جوية وانفجار عبوات ناسفة على الطريق".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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