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سياسة

السعودية توقع اتفاقا مع روسيا لشراء منظومة صواريخ إس-400

صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية
صورة أرشيفية لصواريخ إس 400 الروسية
5/10/2017

وقعت السعودية اتفاقا أوليا مع روسيا يمهد لشراء نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور من طراز إس-400، إضافة إلى تصنيعها في المملكة.

وقال بيان للشركة السعودية للصناعات العسكرية إن البلدين وقعتا مذكرة تفاهم لمساعدة المملكة في جهودها لتطوير صناعاتها الدفاعية.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة والمملوكة للدولة يأتي في سياق عقود موقعة لشراء نظام الدفاع الجوي المتطور إس-400 ونظام صواريخ كورنيت-إي.إم المضاد للمدرعات ونظام راجمات الصواريخ من طراز توس-1إيه ونظام إيه.جي.إس-30 وبنادق كلاشنيكوف إيه.كيه-103.

ولم يذكر البيان عدد كل نظام أو قيمة صفقة الشراء.

وأوضح البيان أن عملية الشراء "استندت إلى تأكيد الطرف الروسي على نقل التكنولوجيا وتوطين تصنيع واستدامة نظم التسليح هذه في المملكة" لكن لم يذكر إطارا زمنيا لذلك.

ويقوم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بزيارة إلى روسيا، وهي أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو.

المصدر : قناة الإخبارية السعودية + وكالات
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