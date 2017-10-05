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سياسة|السعودية

السعودية تعتقل 46 شخصا بتهمة تأليب الرأي العام

اللواء منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية
اللواء منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية
5/10/2017

قالت السلطات السعودية الأربعاء إنها اعتقلت 22 شخصا بينهم قطري استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في تأليب الرأي العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن 24 شخصا آخرين اعتقلوا بتهمة إثارة الفتنة والنعرات القبلية في منطقة حائل بشمال المملكة.

ولم يتطرق تقريران نشرتهما الوكالة عن اعتقال المجموعتين إلى تفاصيل المخالفات المنسوبة إلى أفراد المجموعتين.

وقطعت السعودية ومعها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر واتهمتها بمساندة من تصفهم بالمتشددين وإيران. وتنفي الدوحة الاتهام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة، وهي جهاز أنشئ حديثا لمكافحة الإرهاب وجرائم المعلومات، بأن الأشخاص الاثنين والعشرين اعتقلوا بعد رصد "تداول مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام".

وقالت الوكالة إن المقاطع "تؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً".

وفي التقرير الآخر نقلت الوكالة قول متحدث باسم وزارة الداخلية إن الجهات المختصة لاحظت وهي تباشر الإجراءات المتصلة بقضية اجتماعية في منطقة حائل "قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية".

وبعد نشر التقريرين قالت هيئة كبار العلماء في بيان "أمن المملكة ولحمة شعبها في ظل قيادتنا خط أحمر لا يقبل المساس به ومن تجاوزه فقد ارتكب جريمة خطيرة".

المصدر : رويترز
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