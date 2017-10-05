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الإسلام الأكثر انتشارًا كدين رسمي للدول في العالم

مسلمون يؤدون الصلاة في بريطانيا
مسلمون يؤدون الصلاة في بريطانيا
5/10/2017

كشفت دراسة حديثة لمركز ( بيو ) الأمريكي للأبحاث أن الإسلام يعد الدين الرسمي الأكثر انتشارًا في العالم مقارنًة بالديانات الأخرى.

وذكر المركز الأمريكي ومقره واشنطن، في دراسة نشرها على موقعه الإلكتروني أن 27 دولة أغلبها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصنف الإسلام " دينًا رسميًا للبلاد"، فيما تصنف 13 دولة، 9 فقط منها في أوربا "المسيحية كدين رسمي.

وأشار مركز بيو إلى أن دراسته التي أجراها على نحو 199 دولة، أوضحت أن " إسرائيل وحدها هي التي تعترف باليهودية كدين رسمي، فيما يوجد 40 دولة تعلن عن "دين مفضل لها وليس رسمي"، أغلبها ترجح أحد فروع أو طوائف المسيحية.

كما نوه المركز البحثي إلى أن أكثر من نصف دول العالم تقريبًا (106 دول) بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لا تدرج في مفاهيمها ما يسمى بالدين الرسمي للدولة.

ولفت مركز بيو إلى وجود نحو 10 دول تتخذ موقفا عدائيا من أي مؤسسات دينية، على رأسها الصين، وكوريا الشمالية وفيتنام.

وفي مارس / آذار الماضي، توقع باحثو مركز بيو أن يكون الدين الإسلامي الأكثر انتشارًا في العالم بحلول عام 2060، على خلفية زيادة عدد المسلمين بما يعادل 70 % خلال السنوات الخمس وأربعين المقبلة.

ويبلغ عدد المسلمين في العام 1.8 مليار، ما يمثل 24.1 % من إجمالي التعداد السكاني العالمي، وفق إحصائيات مركز بيو لعام 2015.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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