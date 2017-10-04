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سياسة|مصر

هيئة مترو الأنفاق بمصر تكشف مصير "أكشاك الفتوى"

أكشاك الفتوى بمترو الأنفاق في مصر
أكشاك الفتوى بمترو الأنفاق في مصر
4/10/2017

قال المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق في مصر، إن مجمع البحوث الإسلامية لم يجدد الاتفاق مع الهيئة، وسيتم تغيير نشاط الأكشاك المخصصة لتقديم فتاوى للمواطنين.

وأضاف المتحدث أحمد عبد الهادي أن الاتفاق بدأ في شهر رمضان نهاية مايو/أيار الماضي وانتهى في سبتمبر/ أيلول بعد انتهاء موسم الحج.

وأشار إلى أن الأكشاك ملك للهيئة وليست تابعة لمجمع البحوث، وسيتم تغيير نشاطها.

كان مجمع البحوث الإسلامية وهيئة مترو الأنفاق وقعا في مايو/أيار الماضي اتفاقا، انطلقت بموجبه رسائل دعوية يومية خلال شهر رمضان الماضي عبر إذاعة المترو في خطوط سيره الثلاثة بالقاهرة الكبرى (تضم محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية).

وبحسب تصريحات صحفية لمسؤولين معنيين، رأى الجانبان نجاح الفكرة لتتطور لاحقا نهاية يوليو/ تموز الماضي إلى اتفاق يتضمن وجود أكشاك ثابتة لأعضاء المجمع بالمحطات، يقدمون من خلالها الفتاوى للمواطنين، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين الاستحسان أو الرفض والسخرية.

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قال محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات صحفية، إن لجنة الفتوى بمترو الأنفاق أجابت على نحو 2850 طلب فتوى خلال 32 يوما، 27% منها تخص الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق.

المصدر : الأناضول
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