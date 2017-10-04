هيئة تحرير الشام تنفي إصابة قائدها‭ ‬الجولاني في ضربة روسية

نفت هيئة تحرير الشام بسوريا إصابة قائدها أبو محمد الجولاني في ضربة جوية روسية.

وقالت الهيئة (الأربعاء) في بيان على حسابها على تليغرام: "الشيخ بصحة جيدة ويمارس مهامه الموكلة إليه بشكل كامل".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت صباح الأربعاء إنها أصابت الجولاني بإصابة بالغة في سوريا بعد أن نفذت ضربة جوية على موقعه أدت أيضا الى مقتل 12 قياديا ميدانيا.

وذكر إيغور كوناشيكوف، المتحدث باسم الوزارة في بيان، أن الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" ضم زعيمها أبو محمد الجولاني.

وقال كوناشيكوف: "أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة وفقد إحدى ذراعيه وهو في حالة حرجة، وفقا لمعلومات من عدة مصادر مستقلة".