نتنياهو يرفض أي مصالحة فلسطينية بدون "حل القسام"

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أي مصالحة فلسطينية بدون الاعتراف بإسرائيل وحل الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس).

كما اشترط نتنياهو على الحركة قطع علاقاتها مع ايران.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله "نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية".

وأضاف "لن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا".

وبحسب نتنياهو فإن "من يريد أن يقوم بمثل هذه المصالحة ففهمنا لهذه المصالحة بسيط جدا: اعترفوا بدولة إسرائيل وقوموا بحل الجناح العسكري لحركة حماس واقطعوا العلاقات مع إيران التي تدعو إلى إبادتنا وما إلى ذلك.. هذه الخطوات واضحة جدا".

وعقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء أول اجتماع لها منذ عام 2014 في قطاع غزة، في خطوة أولى على طريق إرساء عودة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا إلى القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ 2007.