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سياسة

منظمات الإغاثة تحتاج نصف مليار دولار لإنقاذ الروهينغيا

لاجئون من الروهينغيا يصلون بنغلاديش في قارب خشبي متهالك
لاجئون من الروهينغيا يصلون بنغلاديش في قارب خشبي متهالك
4/10/2017

قالت منظمات إغاثة إنها بحاجة إلى 434 مليون دولار خلال الأشهر الستة القادمة للمساعدة في إنقاذ حياة أكثر من مليون شخص من لاجئي الروهينغيا المسلمين في بنغلاديش الكثير منهم من الأطفال.

وتقدر أعداد مسلمي الروهينغيا الذين فروا إلى بنغلاديش هربا من العنف والإضطهاد في ميانمار بنحو 809 آلاف شخص منهم أكثر من نصف مليون وصلوا منذ 25 أغسطس/آب للانضمام إلى 300 ألف من الروهينيغيا الذين كانوا موجودين بالفعل في بنغلاديش.

وقال روبرت واتكينس منسق الأمم المتحدة المقيم في بنغلاديش "الروهينغيا في كوكس بازار في شدة الضعف فالكثيرون يعانون من صدمة قاسية ويعيشون الآن في أوضاع صعبة للغاية".

ووصفت الأمم المتحدة ما يقوم به الجيش في ميانمار ضد الروهينغيا بأنه تطهير عرقي.

وقال واتكينس إن تدفق اللاجئين مستمر يوميا وإن خطة الوكالات تتضمن احتمال وصول 91 ألفا آخرين.

وأضاف أن "الخطة تستهدف 1.2 مليون شخص بينهم كل اللاجئين الروهينغيا و300 ألف من البنغلاديشيين".

وقال "الاستجابة السريعة من المانحين لهذه الخطة ضرورية للغاية حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية مواصلة أنشطة حيوية لإنقاذ أرواح الروهينجا في بنغلاديش وتوفير الحماية لهم".

المصدر : رويترز
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