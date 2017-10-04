مجموعة برلمانية أوربية تدين "انتهاكات" حقوق الإنسان بمصر

أعربت ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوربي عن أسفها "لعدم وجود قرار يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر".

وقال بيان صادر عن مجموعة تحالف الليبيراليين الديمقراطيين من أجل أوربا، التي تضم 60 حزبا ليبراليا، إنها تأسف لأن "انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة رغم ما التزمت به القاهرة من تكثيف الجهود، لتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، عقب اعتماد أولويات الشراكة الصيف الماضي".

واعتبر زعيم الكتلة الليبرالية غي فيرهوفشتات أن السلطات المصرية تتخذ "إجراءات مروعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين".

ودعا فيرهوفشتات، مفوضة الاتحاد الأوربي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني إلى "استغلال جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك المساعدة المالية والتدابير التجارية، لحث السلطات المصرية على احترام التزاماتها في هذا الصدد والضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها".

وأشار إلى "ضرورة مساهمة اتفاق الشراكة المبرم بين مصر والاتحاد الأوربي في إحداث تغير حقيقي في حياة الناس… بما في ذلك أولئك الذين يكافحون من أجل حرية التعبير أو مساءلة حكومتهم، في إطار مجتمع أكثر انفتاحا وتعددية يقوم على سيادة القانون".

واتفق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوربي ومصر في يوليو/ تموز الماضي على "وثيقة أولويات الشراكة الأوربية المصرية" للفترة من 2017 إلى 2020.

ووفق بيان للاتحاد الأوربي صدر عقب الاجتماع في بروكسل، تشمل وثيقة الشراكة، 3 مجالات رئيسية هي "اقتصاد عصري لمصر وتنمية اجتماعية" والتعاون على مستوى السياسة الخارجية" و"تعزيز الاستقرار بدعم الحريات، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتدفقات الهجرة".