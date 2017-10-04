شاهد: مدرسة مصرية تستبدل تحية العلم بالهتاف للسيسي

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر طلاب إحدى المدارس الابتدائية بصعيد مصر، يهتفون للرئيس السيسي ومُحافظ سوهاج بدلًا من النشيد الوطني وتحية العلم.

ونشرت إدارة سوهاج التعليمية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، لقطات مصورة يظهر فيها تلاميذ مدرسة الصلعا التعليمية التابعة للإدارة وهم يصطفون في طابور الصباح ويقفون في فناء المدرسة، وبدلاً من ترديد النشيد الوطني وتحية العلم، بدأ الطلاب يرددون هتافات أخرى.

وظهر أحد المعلمين واقفا وسط الطلاب الصغار يلقنهم هتافات "يعيش الرئيس السيسي"، "عاش السيد الوزير المحافظ"، "عاش السيد مدير الإدارة" و"تحيا مصر"، فيما تبدو علامات السعادة واضحة على وجه مدير الإدارة التعليمة الذي حضر الطابور.

وقد حظي الفيديو بعشرات الآلاف من المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال ساعات من نشر المقطع وتداوله، وسط موجة من السخرية والتعليقات الناقدة على الوقعة وطريقة توجيه المدرسة للتلاميذ الصغار وتعليمهم الهتاف للأشخاص بدلا من تحية العلم وترديد النشيد الوطني.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية عن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، قوله إن مدرسة الصلعا الابتدائية التي شهدت الواقعة كانت مغلقة منذ عامين بسبب عدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء لها وأنه تدخل على الفور وحل المشكلة عقب شكوى الأهالي.

ولفت إلى أن التصرف الذي ظهر في الفيديو كان تلقائيا من معلمي المدرسة والتلاميذ لفرحتهم بإعادة تشغيل المدرسة، مشيراً إلى أنه جاري التحقيق في الواقعة.

يشار إلى أن النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي" هو من تأليف الشاعر محمد يونس القاضي و تلحين الموسيقار المصري سيد درويش، وتم اقتباس بعض كلمات النشيد من خطبة شهيرة للزعيم المصري الراحل مصطفى كامل.

وقام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بإعادة تلحينه وتوزيعه بتوجيه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اعتمده نشيدا وطنيا لمصر عام 1979.

وحاليًا ينشد الجزء الأول فقط من النشيد الوطني في المدارس والاحتفالات والمناسبات الرسمية، وهم 3 أبيات "بلادي بلادي بلادي.. لكِ حبِّي وفؤادي، مصر يا أمّ البلاد.. أنتِ غايتي والمُراد، وعلى كل العباد.. كم لنيلِك من أيادي".