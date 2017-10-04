شاهد: تصاعد دخان كثيف من قرى الروهينغيا بميانمار

شوهد، الثلاثاء, دخان كثيف يتصاعد من جانب قرى الروهينغيا في ميانمار عند الحدود بينها وبين الجارة بنغلاديش.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن اللاجئين الروهينغيا ما زالوا يعبرون إلى بنغلاديش، ولكن بمعدل أبطأ.

وأظهرت لقطات مصورة أعمدة الدخان الكثيفة على الجانب الميانماري من الحدود، ولكن لم يكن واضحا ما كان يشتعل.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن اكثر من نصف قرى الروهينغيا (أكثر من 400 قرية) في شمال ولاية أراكان (راخين) قد أُشعلت فيها النيران وتم إحراقها عمدًا.

وسرعان ما نقل حرس الحدود الميانماريون الحطام من الأسوار المكسورة في شاحنات، وبدأت ميانمار إصلاح الأسوار على حدودها مع بنغلاديش التي تشعر بالقلق من تدفق مسلمي الروهينغيا الذين يخشون من أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

وتم تركيب أسلاك شائكة جديدة في مناطق مختلفة من الحدود البنغلاديشية الميانمارية حيث يقوم العمال والجنود في ميانمار ببناء أسوار في منطقة مجردة من السلاح، وهى عبارة عن معسكر يقع في منطقة عازلة بين البلدين.

ومنذ 25 من أغسطس/آب، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين)، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وفرار أكثر من نصف مليون آخرين.

وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.