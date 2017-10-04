البث الحي
سياسة

شاهد: تصاعد دخان كثيف من قرى الروهينغيا بميانمار

4/10/2017

شوهد، الثلاثاء, دخان كثيف يتصاعد من جانب قرى الروهينغيا في ميانمار عند الحدود بينها وبين الجارة بنغلاديش.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن اللاجئين الروهينغيا ما زالوا يعبرون إلى بنغلاديش، ولكن بمعدل أبطأ.

وأظهرت لقطات مصورة أعمدة الدخان الكثيفة على الجانب الميانماري من الحدود، ولكن لم يكن واضحا ما كان يشتعل.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن اكثر من نصف قرى الروهينغيا (أكثر من 400 قرية) في شمال ولاية أراكان (راخين) قد أُشعلت فيها النيران وتم إحراقها عمدًا.

وسرعان ما نقل حرس الحدود الميانماريون الحطام من الأسوار المكسورة في شاحنات، وبدأت ميانمار إصلاح الأسوار على حدودها مع بنغلاديش التي تشعر بالقلق من تدفق مسلمي الروهينغيا الذين يخشون من أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

وتم تركيب أسلاك شائكة جديدة في مناطق مختلفة من الحدود البنغلاديشية الميانمارية حيث يقوم العمال والجنود في ميانمار ببناء أسوار في منطقة مجردة من السلاح، وهى عبارة عن معسكر يقع في منطقة عازلة بين البلدين.

ومنذ 25 من أغسطس/آب، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان (راخين)، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وفرار أكثر من نصف مليون آخرين.

وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)