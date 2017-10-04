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سياسة

روسيا: الجولاني في حالة خطرة بعد إصابته في ضربة جوية بسوريا

أبو محمد الجولاني زعيم جبهة تحرير الشام "النصرة سابقا"
أبو محمد الجولاني زعيم جبهة تحرير الشام "النصرة سابقا"
4/10/2017

قالت وزارة الدفاع الروسية إن زعيم جبهة فتح الشام أصيب في ضربة جوية روسية في سوريا أسفرت أيضا عن مقتل 12 قياديا ميدانيا للهيئة.

وذكر إيغور كوناشيكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان أن الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" ضم زعيمها أبو محمد الجولاني.

وقال كوناشيكوف "أسفرت الضربة الجوية عن إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني بجراح عديدة وفقد إحدى ذراعيه وهو في حالة حرجة وفقا لمعلومات من عدة مصادر مستقلة".

وأضاف أن 12 من القيادات الميدانية للجبهة قتلوا ومعهم نحو 50 حارسا.

المصدر : رويترز
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