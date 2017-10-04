جامعة سعودية تمنح الدكتوراه الفخرية لمحمد بن سلمان

منحت جامعة سعودية (الأربعاء) ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شهادة الدكتوراه الفخرية على خلفية أدواره السياسية والاقتصادية المتعددة في المملكة وخارجها، وبينها إدارة الحرب في اليمن.

وأعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود على موقعها موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على توصية مجلس إدارتها بمنح نجله الأمير محمد (32 عاما) "درجة الدكتوراه الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية".

وفي مؤتمر صحافي عقد لهذه المناسبة، قال مدير الجامعة الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، إن الأمير الشاب مُنح الشهادة لدوره في "جمع كلمة العرب والمسلمين وإنشاء اتحادات عسكرية وتحالفات متنوعة ومختلفة".

وأكد على "جهود سموه في إعادة الأمل لليمن الشقيق من خلال عاصفة الحزم للقضاء على الحوثيين في اليمن"، في إشارة إلى النزاع في البلد الفقير الذي تسبب في مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم مئات الأطفال منذ التدخل السعودي ضد الحوثيين في مارس/آذار 2015.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت الثلاثاء بأن اسم قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية ورد ضمن اللائحة السوداء لمسودة تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال في مناطق النزاعات.

وأوضح التقرير أن التحالف العربي مسؤول عن سقوط المئات من الضحايا باليمن. كما تسبب في تدمير 38 مدرسة ومستشفى العام الماضي.

يذكر أن السعودية ضغطت العام الماضي لحذف اسم التحالف من القائمة السوداء بعد تهديدها بوقف تمويل المشاريع الإغاثية للأمم المتحدة، حسب تقارير.

ويتولى الأمير محمد (32 عاما) منصب ولي العهد منذ حزيران/ يونيو الماضي حين أعفى والده الملك سلمان ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف من منصبه وعينه في مكانه.

والأمير محمد، الذي بات ينظر إليه على أنه الحاكم الفعلي من خلف الستار، هو نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس صندوق التنمية الوطني.

وجامعة الإمام محمد بن سعود ومقرها الرياض، تأسست عام 1950، وهي تضم كلية للعلوم الشرعية، إلى جانب كليات ومعاهد أخرى بينها اللغات والترجمة، والاقتصاد، والعلوم الإدارية.