تيلرسون: لا أفكر في الاستقالة وترمب رئيس ذكي

قال ريكس تليرسون وزير الخارجية الأمريكي، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي لم يضغط عليه من أجل التخلي عن منصبه، مؤكدا أنه لم يفكر مطلقًا في ترك المنصب.

وأعرب تليرسون -في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن الأربعاء- عن تقديره لجهود إدارة الرئيس دونالد ترمب، وجهود نائبه بنس في إيصال أجندة الرئيس سياسيًا ودبلوماسيًا.

وعن الرئيس ترمب قال تليرسون :"أعرف الكثير عن الرئيس من قبل توليه منصبه، إنه يحب هذه الدولة، ويضع أمريكا والأمريكيين أولا"، واصفًا الرئيس ترمب بـ"الذكي".

وقال وزير الخارجية: "التزامي مع الرئيس ترمب ما زال قوياً"، مؤكداً "لم أفكر إطلاقاً بالاستقالة".

واعتبر تيلرسون أن "الرئيس ترمب ذكي ويريد دائماً مساءلة من يساعده"، مضيفاً أن "تنظيم داعش على وشك الزوال بسبب سياسة الرئيس ترمب الجديدة". لكنه قال: "يجب أن يكون هناك تنسيق بين العمل العسكري والسياسي".

وأضاف أن "العلاقات مع إيران لا يمكن أن تكون مرتكزة فقط على الاتفاق النووي"، مبيناً أنه سيطرح على الرئيس خيارين تجاه إيران.

وأكد أن "الرئيس وإدارته سيواصلون العمل كفريق واحد".

وتعرض وزير الخارجية الأمريكي إلى ضغوط جديدة الأربعاء بعدما ذكر تقرير إعلامي أنه وصف ترمب بـ"الأبله" خلال اجتماع بوزارة الدفاع.

ونقل تقرير شبكة "إن بي سي" الإخبارية عن "عدة مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة" الأمريكية أن نائب الرئيس مايك بنس التقى تيلرسون بعد عدة أيام من اجتماع 20 تموز/يوليو، وطلب منه أن يبدي احتراماً للرئيس ترمب.

ولم يتضح إن كان ترمب على علم بالوصف الذي يعتقد أن تيلرسون استخدمه بحقه، لكن بنس وغيره من المسؤولين الرفيعين أقنعوا وزير الخارجية بعدم الاستقالة، بحسب التقرير.