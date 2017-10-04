البث الحي
سياسة|أمريكا

ترمب: منفذ هجوم لاس فيغاس مريض ومجنون

صورة متداولة لستيفن كريغ بادوك منفذ هجوم لاس فيغاس
صورة متداولة لستيفن كريغ بادوك منفذ هجوم لاس فيغاس
4/10/2017

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، المسلح الذي نفذ إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، الأحد الماضي، وقتل 59 شخصًا، وجرح 527 آخرين، بأنه مريض ومجنون.

جاء ذلك في رد ترمب على أسئلة للصحفيين المرافقين له قبل ارتقائه الطائرة الرئاسية إلى جزيرة بورتريكو الأمريكية الثلاثاء، بهدف تفقد سير عمليات الإنقاذ بعد إعصارماريا، الذي ضرب الجزيرة الشهر الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي متحدثاً عن مطلق النار ستفين بادوك، إنه "رجل مريض، رجل مجنون، لديه الكثير من المشكلات، على ما أعتقد، نحن نبحث الأمر بجدية شديدة، لكننا نتعامل مع شخص مريض جدًا".

وأشار ترمب إلى أنه يعتزم دراسة قوانين حيازة وحمل الأسلحة لاحقا، دون تفاصيل أو موعد محدد.

وتشكل قضية مراجعة قوانين حيازة الأسلحة، صراعًا شبه حزبي داخل الأروقة السياسية الأمريكية.
فبينما يرى الديمقراطيون أن هناك مبالغة في السهولة التي يمكن أن يحصل بها المرء على سلاح في الولايات المتحدة، وهو ما يعزون كثرة جرائم القتل إليه، يرى الجمهوريون أن حمل وحيازة السلاح حق كفله الدستور لجميع المواطنين، ويتحسسون من أي طرح يمكن أن يمس بهذه القوانين.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)